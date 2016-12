Déficit primário soma R$ 156,7 bilhões em 12 meses até novembro, diz BC

As contas do setor público acumulam um déficit primário de R$ 156,782 bilhões em 12 meses até novembro, o equivalente a 2,50% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta terça-feira, 27. Esse porcentual é maior que o registrado em outubro, de 2,23% do PIB.

O BC leva em conta, em suas projeções, as previsões do governo para a área fiscal contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de déficit de R$ 163,9 bilhões para o setor público consolidado em 2016 e déficit de R$ 143,1 bilhões para 2017.

O déficit fiscal nos 12 meses encerrados em novembro pode ser atribuído ao rombo de R$ 156,169 bilhões do Governo Central (2,49% do PIB). Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um superávit de R$ 921 milhões (0,01% do PIB) em 12 meses até outubro.

Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 2,666 bilhões, os municípios tiveram um saldo negativo de R$ 1,744 bilhão. As empresas estatais registraram um resultado negativo de R$ 1,535 bilhão no período.

Acumulado do ano

As contas do setor público acumulam um déficit primário de R$ 85,053 bilhões em 2016 até novembro. A quantia representa 1,48% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo período do ano passado, havia déficit primário de R$ 39,520 bilhões ou 0,72% do PIB.

O resultado fiscal no acumulado de janeiro a novembro foi obtido com um déficit de R$ 95,225 bilhões do Governo Central (1,66% do PIB). Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um saldo positivo de R$ 10,732 bilhões (0,19% do PIB). Enquanto os Estados registraram superávit de R$ 10,784 bilhões (0,19% do PIB), os municípios alcançaram um déficit de R$ 53 milhões. As empresas estatais registraram um déficit de R$ 561 milhões no acumulado deste ano (0,01% do PIB).