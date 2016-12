Déficit nominal do setor público soma R$ 80,4 bilhões em novembro

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção da Petrobras e Eletrobras) registrou um déficit nominal de R$ 80,428 bilhões em novembro, informou nesta terça-feira, 27, o Banco Central. São consideradas nos cálculos do déficit nominal as despesas com juros e correção monetária.

Em outubro, o resultado nominal havia sido superavitário em R$ 3,384 bilhões e, em novembro de 2015, deficitário em R$ 43,057 bilhões.

No mês passado, o governo central registrou déficit nominal de R$ 75,504 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 4,693 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 230 milhões.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o déficit nominal de 2016 até novembro foi de 7,96%, uma soma de R$ 457,578 bilhões.

Em 12 meses até o mês passado, o déficit nominal correspondeu a 9,28% do PIB, com saldo negativo de R$ 581,400 bilhões.

