Defendo decisão sobre meta que faça governo funcionar, afirma Jucá

Em meio à chance cada vez mais forte de o governo rever a meta fiscal deste ano, atualmente em déficit de R$ 139 bilhões, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu nesta terça-feira, dia 1º, “uma solução que possa efetivamente fazer o governo funcionar”. Sob o objetivo atual, a equipe econômica precisou elevar tributos e aumentar o corte no Orçamento a R$ 45 bilhões para assegurar o cumprimento da meta. O aperto adicional ocorre em meio às reclamações de órgãos sobre a falta de dinheiro para atividades administrativas.

“Defendo solução que possa efetivamente fazer o governo funcionar e dar estabilidade à economia brasileira”, disse Jucá, que participou na manhã desta terça de café da manhã no Ministério da Fazenda sobre a Medida Provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP).

Segundo ele, a questão da meta está sendo discutida pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, e não caberia ao líder do governo no Senado antecipar qualquer decisão.