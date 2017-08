Decreto altera regulamento dos serviços de radiodifusão

O Diário Oficial da União (DOU) traz publicado decreto com mudanças no regulamento dos serviços de radiodifusão. O texto revoga grande parte da regulamentação anterior do tema, que é de janeiro de 1983.

Dentre outros assuntos, o regulamento trata de habilitação jurídica das empresas do setor, outorga das concessões e permissões, alterações estatutárias e contratuais e penalidades por infrações.

LEIA TAMBÉM: Dow Jones e S&P 500 encerram em queda com tensão política; Nasdaq renova máxima