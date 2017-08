Decisão da PGR eleva preocupação com reformas e juros fecham em alta

Os juros futuros fecharam a sessão regular desta segunda-feira, 21, em alta, definida no período da tarde, refletindo receios com o cenário para as reformas após a informação de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), na Operação Zelotes. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 (262.820 contratos) fechou em 8,07%, de 8,05% no ajuste anterior; a taxa do DI para janeiro de 2020 (119.525 contratos) terminou na máxima de 8,90%, ante 8,83% no ajuste de sexta-feira.

A taxa do DI para janeiro de 2021 (145.370 contratos) avançou de 9,42% para 9,52% (máxima) e a do DI janeiro de 2023 (62.240 contratos) também terminou na máxima, a 10,10%, de 10,01%.

Na Operação Zelotes, Jucá é investigado, no caso que originou a denúncia, por suposto favorecimento ao Grupo Gerdau em uma medida provisória, em troca de doações eleitorais. A Operação detectou indícios de que o senador, que era o relator do texto, alterou a MP 627, de 2013, para beneficiar a siderúrgica. Não há detalhe sobre a acusação feita pela PGR, em razão do segredo de Justiça.