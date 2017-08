De olho na Câmara, dólar renova máximas, após reação fraca a dado dos EUA

Com atenção voltada para a Câmara dos Deputados, o dólar se fortalece novamente ante o real, após perder força pontual em linha com o exterior na esteira dos dados de emprego no setor privado dos Estados Unidos. Os investidores estão em compasso de espera pela votação no plenário da Câmara da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva.

A sessão foi aberta por volta das 9h30 desta quarta-feira, 2, mas a votação está prevista para ocorrer somente quando, pelo menos, 342 deputados registrarem presença – mesmo quórum mínimo exigido para que a denúncia seja aceita em plenário. Dólar e juros estão renovando máximas.

Nos Estados Unidos, mais cedo, foi divulgado que o setor privado do país criou 178 mil empregos em julho, pouco abaixo da previsão de 180 mil vagas. Além disso, a criação de empregos em junho foi revisada de 158 mil para 191 mil. A reação imediata foi um leve fortalecimento pontual do dólar no exterior, enquanto os juros dos Treasuries praticamente não se mexeram com esses dados. Logo depois, porém, o dólar perdeu força, com reflexos no mercado doméstico.