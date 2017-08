Dasa: Cade aprova sem restrições compra da Salomão e Zoppi

A Diagnósticos da América (Dasa) informa que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de ações da Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A. seguida de incorporação de ações da companhia, que passará, após a conclusão e fechamento, a ser subsidiária integral da Dasa.

A aprovação da operação pelo Cade e o decurso do prazo de 15 dias contados da data da publicação da referida aprovação na imprensa oficial constitui uma das condições precedentes ao fechamento da operação. “Após o decurso do referido prazo e do cumprimento ou renúncia das demais condições precedentes contidas no contrato celebrado, a Dasa e os vendedores procederão ao fechamento da Operação”, destaca a empresa.

