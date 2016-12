O Credit Suisse tornou-se o último grande banco europeu a fechar um acordo multibilionário com autoridades dos EUA para encerrar investigações sobre vendas irregulares de títulos hipotecários antes da crise financeira mundial iniciada em 2008.

O acordo, no valor de US$ 5,3 bilhões, inclui uma multa de US$ 2,48 bilhões a ser paga ao Departamento de Justiça dos EUA e US$ 2,48 bilhões em indenizações para consumidores, que serão desembolsadas ao longo de cinco anos. Segundo o banco suíço, o acerto refere-se a negócios feitos principalmente entre 2005 e 2007.

O valor total do acordo superou a expectativa de analistas, que previam um montante em torno de US$ 2 bilhões.

Por outro lado, o acerto é um marco histórico para o Credit Suisse, que vem se esforçando para limpar sua reputação e seguir adiante com uma reestruturação capitaneada por Tidjane Thiam, que assumiu como executivo-chefe do banco no ano passado.

Por volta das 8h50 (de Brasília), as ações do Credit Suisse operavam em baixa de 0,9% na Bolsa de Zurique, apagando ganhos de mais cedo.

Em consequência do acordo, o banco suíço informou que irá contabilizar uma despesa de US$ 2 bilhões no balanço financeiro do quarto trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.