Consumidor vê vantagem pequena na Black Friday dos supermercados

Passou vontade aquele consumidor que esperou a Black Friday pra ir ao supermercado e fazer uma compra do mês digna do nome. Sem encontrar grandes vantagens nos preços de alimentos, a despensa das pessoas que levantaram cedo nesta sexta-feira, 24, ficou cheia de itens como papel higiênico, cervejas de lata, uísques, sucos de caixinha e até pneus de automóveis.

A Black Friday é considerada pelo comércio varejista uma das melhores oportunidades do ano para alavancar as vendas e acabar com os estoques, e, neste ano, a aposta é de que a data contribua para a retomada do consumo, que estava em queda por causa da crise econômica. Mas nem mesmo toda a publicidade em torno do evento estava sendo capaz de incentivar as pessoas a gastarem mais no supermercado.

Nesta sexta, antes mesmo de o dia clarear, já tinha gente batendo perna em busca das melhores ofertas em diferentes supermercados da cidade. Às 6 horas da manhã no Extra da Ricardo Jafet, na zona sul da cidade, a empresária Adriana Menezes, dona de um pequeno supermercado no bairro do Jabaquara, estava com três carrinhos abarrotados de latas de cerveja. Era a terceira parada dela, que estava na rua desde às 1h30 da manhã comprando um pouco em cada lugar, buscando economizar o máximo possível.