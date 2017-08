Congresso vota mudança da meta fiscal ainda hoje, diz líder do governo

O líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), afirmou na tarde desta terça-feira, 29, que a proposta que altera a meta fiscal será votada ainda hoje no plenário da Casa. Segundo ele, há acordo com o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), para que a sessão aberta para analisar vetos presidenciais seja suspensa para que a Comissão Mista de Orçamento (CMO) vote a proposta.

Pelo regimento interno, nenhuma proposta por ser votada em comissões enquanto houver sessão deliberativa no plenário. O governo tenta aprovar a proposta que altera o déficit no Orçamento de 2017 e de 2018 para R$ 159 bilhões até quinta-feira, 31. A data é o prazo máximo para que o Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA) seja enviado ao Congresso.

LEIA TAMBÉM: 'A Eletrobrás não consegue mais competir'

O problema é que ainda há vetos trancando a pauta do Congresso. Embora boa parte deles já tenha sido analisada, a oposição tem estendido as discussões, impedindo uma aprovação rápida. Na avaliação de um assessor de Eunício, não haverá tempo para votar todos e ainda a alteração da meta fiscal na mesma sessão.