Congresso deve votar meta fiscal e Câmara concluir TLP nesta quarta-feira

O Congresso Nacional deve votar nesta quarta-feira, 30, projetos cruciais para a estratégia fiscal do governo de Michel Temer. Em sessão conjunta, deputados e senadores pretendem concluir a deliberação sobre vetos presidenciais iniciada na terça-feira, 29, para, em seguida, votar a mudança das metas fiscais de 2017 e 2018.

O aval para um rombo maior nas contas públicas, de R$ 159 bilhões em cada um dos exercícios, já foi dado na terça à noite pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) e, para valer, precisa ser ratificado no plenário do Congresso. O início da sessão do Congresso está marcado para às 13 horas desta quarta.

LEIA TAMBÉM: Focus: IPCA para 2017 cai de 3,64% para 3,48%

Na terça, os parlamentares derrubaram um veto e mantiveram outros sete. Para esta quarta, falta analisar o veto parcial à chamada MP das Concessões. Assim que todos os vetos forem apreciados, a pauta do Congresso ficará destravada, permitindo aos parlamentares analisar a mudança das metas fiscais.