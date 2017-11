Congresso autoriza R$ 99 milhões para publicidade do governo com Previdência

Foto: Rodrigues-Pozzebom - Agencia Brasil

Diante da dificuldade do governo em aprovar mudanças nas regras da aposentadoria, deputados e senadores autorizaram, na noite desta quarta-feira, a abertura de crédito de R$ 99,3 milhões para publicidade da Presidência da República com a reforma da Previdência. O projeto de lei foi aprovado durante sessão do Congresso Nacional.

“O referido crédito permitirá, na Presidência da República, a continuidade das ações publicitárias sob a gestão da Secretaria Especial de Comunicação Social – SECOM, para atendimento de demandas de comunicação relacionadas ao Brasil Eficiente, Reforma da Previdência Social, entre outras”, diz o projeto. Há cerca de duas semanas, Temer passou o controle da verba de publicidade e patrocínios do governo para o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral).

A liberação do repasse para a comunicação institucional do Palácio do Planalto ocorre em meio ao esforço do governo para aprovar a reforma na Câmara até o final deste ano. Com a proximidade da eleição de 2018 e a rejeição da população à matéria, considerada uma das principais bandeiras do governo, o texto enfrenta resistência entre os parlamentares.