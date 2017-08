‘Condições econômicas se mantiveram a despeito de incertezas’, diz Ilan

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta quinta-feira, 3, durante evento do Goldman Sachs, em São Paulo, que até o momento “as condições econômicas se mantiveram, a despeito do impacto sobre os índices de confiança do aumento de incerteza quanto ao ritmo de implementação de reformas e ajustes na economia”. De acordo com Goldfajn, isso permitiu “a manutenção do ritmo de estabilização e recuperação gradual da economia, a manutenção do comportamento favorável da inflação e a continuidade do ritmo da flexibilização da política monetária”.

Em outro ponto de seu discurso, Goldfajn afirmou que a economia brasileira apresenta hoje maior resiliência, “devido à situação mais robusta de seu balanço de pagamentos e ao progresso no processo desinflacionário e na ancoragem das expectativas”. “A continuidade dos ajustes e reformas será importante para o equilíbrio da economia, com consequências favoráveis para a desinflação, para a queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia brasileira”, acrescentou Goldfajn, na parte final de seu discurso.

Embora o evento do Goldman Sachs tenha sido fechado à imprensa, o Banco Central publicou, em sua página na internet, os apontamentos feitos por Goldfajn no fim da tarde de hoje.