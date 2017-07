Comissão Mista programa votação de relatório da TLP para início de agosto

A Comissão Mista da Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), aprovou na tarde desta quarta-feira, 5, requerimento que estabelece o plano de trabalho para a matéria. A programação prevê leitura do relatório do deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) sobre a MP em 1º de agosto e votação do texto no dia 2 de agosto.

Para formulação do relatório, serão realizadas audiências públicas com representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e do Banco Central, além de economistas e dirigentes de entidades. Foram convidados a falar, entre outros, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, o economista Antônio Corrêa de Lacerda, da PUC-SP, e o economista Alexandre Schwartsman, da FGV.

Uma audiência pública será realizada no dia 12 de julho, às 14 horas, e outra no dia 13, às 9 horas. A comissão previu ainda a realização de uma reunião no Rio de Janeiro, no BNDES, com os membros relacionados para o debate.