Comissão mista da MP que reonera a folha adia votação de destaques

Com o início da ordem do dia no plenário do Senado, a comissão mista da Medida Provisória 774, da reoneração da folha de pagamento, foi obrigada a adiar para a quarta-feira, 5, a votação dos destaques ao relatório do senador Airton Sandoval (PSDB-SP). Há um acordo entre os parlamentares para aprovação de cinco dos 15 destaques apresentados. A maioria permite que setores escapem da reoneração, mas o principal deles prevê que a cobrança maior do tributo passe a valer a partir da conversão da Medida Provisória em lei e não a partir de janeiro de 2018, como está no relatório aprovado pela comissão na semana passada.

Caso esse destaque seja aprovado e mantido no texto até a votação final, o governo conseguirá arrecadar boa parte dos R$ 2,1 bilhões que eram esperados entre 1º de julho, data que constava na MP, e o fim do ano.

LEIA TAMBÉM: Produção de veículos sobe 18,1% em março ante março de 2016, diz Anfavea

A única deliberação da comissão nesta terça-feira, 4, foi uma mudança de redação, a pedido do governo, para que os setores a serem poupados da reoneração fiquem descritos em artigos separados do texto e não em um único só artigo como estava até hoje. O objetivo é facilitar o eventual veto do presidente Michel Temer a determinados setores sem que os outros sejam prejudicados. Os setores que estão no artigo que o governo pede para ser desmembrado são as empresas jornalísticas, a indústria têxtil e de calçados, além de empresas de material bélico e de defesa.