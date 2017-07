Comissão Mista da MP da reoneração da folha aprecia destaques a relatório

A Comissão Mista do Congresso Nacional que analisa a Medida Provisória nº 774 – da reoneração da folha de pagamento para 50 setores da economia – votará nesta tarde de terça-feira, 4,os destaques ao parecer do senador Airton Sandoval (PSDB-SP), aprovado na semana passada e que prevê o adiamento da medida para o começo de 2018. O texto original previa que a medida entraria em vigor em 1º de julho deste ano, com um reforço de R$ 2,1 bilhões nas contas do governo em 2017.

Ao todo, são 15 destaques que tentam livrar determinados setores da reoneração da folha a partir de janeiro. Antes do começo da sessão, os parlamentares tentam um acordo para preservar pelo menos os setores de máquinas e equipamentos e transporte de cargas.

O governo enviou em março ao Congresso Nacional a medida provisória acabando com a desoneração da folha criada em 2011 e ampliada nos anos seguintes para diversos setores da economia. Precisando de recursos para fechar as contas deste e do próximo ano, a equipe econômica determinou que esses setores voltem a recolher a contribuição previdenciária sobre os salários pagos, e não sobre o faturamento.