Começa reunião de Temer com equipe econômica para debater reforma tributária

Começou neste início de tarde de sexta-feira, 18, a reunião entre o presidente Michel Temer com a equipe econômica, no Palácio do Planalto. Segundo interlocutores do presidente, o objetivo do encontro é discutir o andamento da reforma tributária, que Temer tem designado como “simplificação”. Esta semana em São Paulo, o presidente afirmou que a simplificação tributária é algo que quer fazer ainda neste trimestre.

O relator da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), ao chegar ao Planalto confirmou que fará a apresentação de sua proposta para reforma, com um IVA único. Segundo o relator, o encontro é uma oportunidade de tentar convencer a equipe econômica da necessidade de uma mudança estrutural na forma como os impostos são arrecadados para evitar que todo ano o governo precise correr atrás de receitas extraordinárias para fechar as contas.

LEIA TAMBÉM: JBS: pagamentos a fiscais agropecuários não têm relação com qualidade de produtos

Para Hauly, se essa reforma tivesse sido feita há mais tempo, o PIB brasileiro poderia ter crescido nos últimos anos pelo menos no ritmo da média mundial. “Hoje teríamos R$ 1,3 trilhão a mais de PIB”, alegou.