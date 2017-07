Começa cerimônia para implementação do programa de concessões de aeroportos

Começou no final da manhã desta quinta-feira, 27, a cerimônia na qual o presidente Michel Temer para anúncio da implementação do Programa de Concessão de Aeroportos. Temer chegou acompanhado dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria-geral da Presidência, Moreira Franco; e dos Transportes, Mauricio Quintella.

Os quatro aeroportos foram leiloados no dia 16 de março. A alemã Fraport arrematou os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre, a francesa Vinci ficou com Salvador e a Zurich, que já é sócia da concessão do aeroporto de Confins, ficou com Florianópolis. Juntos, os lances oferecidos em leilão somaram R$ 3,72 bilhões. Os investimentos previstos somam R$ 6,61 bilhões.

Os contratos deverão ser assinados nesta sexta-feira, dia 28. No ato, as concessionárias deverão recolher 25% do preço mínimo e o ágio oferecido em leilão. Com isso, os pagamentos imediatos ao governo somarão R$ 1,46 bilhão.