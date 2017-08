Combustíveis sobem 0,92% no IPCA de julho, revela IBGE

Os combustíveis ficaram 0,92% mais caros em julho, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O litro do etanol subiu, em média, 0,73%, enquanto a gasolina apresentou elevação de 1,06% no mês.

Em julho, a Petrobras anunciou uma série de reajustes dos combustíveis nas refinarias, entre aumentos e reduções. Mas a principal influência para o resultado, porém, foi o aumento na alíquota do PIS/Cofins sobre combustíveis em 20 de julho, apontou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA na Coordenação de Índices de Preços do IBGE.

Em 25 de julho, a elevação do imposto foi suspensa por liminar, mas derrubada no dia seguinte, em 26 de julho. Houve nova liminar em 3 de agosto que suspendia o efeito do decreto que reajustou as alíquotas, mas também foi derrubada no dia seguinte.