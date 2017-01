Com retorno do investidor estrangeiro, Bovespa fecha em alta de 3,73%

O investidor estrangeiro voltou do feriado e do ano-novo e teve forte participação na Bovespa nesta terça-feira, 3, embalado por indicadores econômicos positivos ao redor do mundo. Os “gringos” mostraram forte apetite por ações ligadas a commodities e bancos e o Índice Bovespa terminou o dia com ganho de 3,73%, aos 61.813,82 pontos, praticamente na máxima do dia. O volume de negócios somou R$ 7,45 bilhões.

As atenções se concentraram principalmente nos dados dos PMIs (índices de gerentes de compras) da China, Reino Unido e Estados Unidos, todos com números positivos, apontando para o aquecimento das respectivas economias. Nos EUA, o PMI industrial subiu de 54,1 em novembro para 54,3 em dezembro, segundo dados finais divulgados pela Markit. O resultado ficou acima da leitura preliminar do mês, de 54,2, e representou o maior patamar do em 21 meses. Também chamou a atenção o índice de atividade industrial medido pelo Instituto para a Gestão da Oferta (ISM), que acelerou de 53,2 para 54,7 em dezembro, indicando um bom início do ano para a economia norte-americana.

As sinalizações de aquecimento econômico nos EUA deram maior força ao apetite do investidor por risco. As bolsas americanas reagiram com alta e a Bovespa acelerou os ganhos com que já vinha operando, renovando sucessivas máximas até os minutos finais de negociação. Nesse contexto de expectativa de aquecimento global e apetite por risco, as ações de empresas produtoras de commodities foram as maiores beneficiadas.

O símbolo da atratividade da bolsa brasileira foram as ações da Petrobras, que sustentaram forte alta mesmo depois que os preços do petróleo abandonaram os ganhos e passaram a cair. Os papéis da estatal petrolífera brasileira fecharam com ganhos de 6,35% (ON) e 5,73% (PN), respectivamente. As ações da Vale e de siderúrgicas seguiram a mesma tendência de apreciação. Vale ON subiu 4,43% e Vale PNA avançou 5,51%. Outro grupo que simbolizou a maior participação do investidor estrangeiro na bolsa brasileira foi o dos bancos. Banco do Brasil ON liderou esse grupo, com ganho de 4,58%.

“De certa forma, podemos dizer que a Bovespa operou descolada das bolsas americanas no período da tarde. Enquanto em Wall Street os índices perderam fôlego no decorrer do dia, o nosso mercado permaneceu perto das máximas. A presença do investidor estrangeiro fez toda a diferença”, comentou um operador de uma corretora paulista.

