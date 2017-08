Com Câmara no radar, taxas futuras de juros têm máximas na esteira do dólar

De olho na Câmara dos Deputados, os juros futuros de médio e longo prazo abriram em alta nesta quarta-feira, 2 e, há pouco, renovaram suas máximas, puxando inclusive a taxa de curto prazo para o lado positivo. Os ajustes acompanham o fortalecimento do dólar ante o real.

Os agentes de renda fixam estão focados na sessão da Câmara, que foi abertura por volta das 9h30, para a votação no plenário da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. A votação de fato, porém, está prevista para ocorrer somente quando, pelo menos, 342 deputados registrarem presença – mesmo quórum mínimo exigido para que a denúncia seja aceita em plenário.

Às 9h46 desta quarta, o DI para janeiro de 2018 estava em 8,235%, de 8,23% do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 em 8,08%, de 8,05% no ajuste anterior. E o DI para janeiro de 2021 estava a 9,34%, ante de 9,28% no ajuste de ontem. Já o dólar à vista registrou máxima aos R$ 3,1361 (+0,33%), enquanto o dólar para setembro subia 0,22%, aos R$ 3,1520.