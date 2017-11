Com atraso, crédito para carros mais baratos se recupera

Durante a crise, os carros mais baratos foram os que mais perderam mercado. Isso ocorreu porque seu público-alvo, o consumidor de menor renda, foi o que mais sofreu com a alta do desemprego e, consequentemente, com a restrição ao crédito.

Agora, com o Brasil voltando a gerar empregos formais, a maior oferta de crédito também tem chegado aos mais pobres, ainda que de forma mais lenta do que para os mais ricos.

“Está havendo um retorno gradual do consumidor de baixa renda ao mercado de veículos. E isso está sendo possível graças ao crédito”, explicou o consultor especializado em setor automotivo Valdner Papa, presidente da ConsultMotors.

O resultado disso é que o segmento mais barato do mercado de veículos, o de carros de entrada, voltou a crescer, com certo atraso em relação aos segmentos mais caros, que se recuperaram primeiro.