CNI elogia PPI e diz que participação privada melhora serviços e reduz custos

O novo pacote de concessões e de privatizações no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), anunciado nesta quarta-feira, 23, pelo governo federal, foi considerado positivo pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em nota a entidade diz que a participação da iniciativa privada em portos, aeroportos e no setor de petróleo e gás melhora a eficiência dos serviços, reduz custos da indústria brasileira e abre caminho para a retomada do crescimento econômico.

“O caminho para a reversão do déficit da infraestrutura passa pelo aumento da participação da iniciativa privada nos investimentos e na gestão de empreendimentos nos setores de transporte, energia e saneamento básico”, afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

Segundo a CNI, com os investimentos e a experiência do setor privado, as administrações portuárias, por exemplo, terão maior capacidade gerencial e mais força para elevar a eficiência dos portos brasileiros a padrões internacionais. Na avaliação da entidade, a baixa eficiência da administração estatal dos portos está na raiz dos problemas do setor e no volume de investimento insuficiente para atender à expansão do comércio exterior do país.