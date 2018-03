CNI comemora notícia de que Brasil poderá ficar fora da sobretaxa do aço

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), disse nesta quarta-feira, 21, que a notícia de que o Brasil poderia ficar fora da sobretaxa do aço enquanto são feitas negociações é “muito positiva”. “Vamos ter que nos preparar para mostrar que o aço brasileiro ajuda a indústria americana, porque é matéria-prima para eles”, afirmou, após participar de reunião do Conselho Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).

Mais cedo, o presidente Michel Temer disse que recebeu a informação do governo norte-americano de que a sobretaxa de 25% sobre produtos siderúrgicos não será aplicada enquanto as conversações não forem concluídas.

“Soube agora de uma declaração da Casa Branca de que o Brasil é um dos países que começarão as negociações, que visam a eventuais exceções das tarifas de importação do aço e alumínio”, disse Temer. Segundo o presidente, a mensagem do governo de Donald Trump é que as taxas não serão aplicadas enquanto as conversações não forem concluídas. “Portanto, uma boa noticia”, declarou o presidente.