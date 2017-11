CMO aprova relatório de receitas do Projeto de Lei Orçamentária de 2018

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta terça-feira, 21, o relatório de receitas do Projeto de Lei Orçamentária de 2018, apresentado pelo senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO). A principal modificação no texto enviado pelo governo foi o aumento na previsão de crescimento do PIB de 2018 de 2% para 2,5%. O relator também revisou a previsão de massa salarial para igual período de alta de 6,15% para 6,18%.

As modificações representaram um acréscimo de R$ 5,6 bilhões na projeção de receitas. Com as despesas previstas na peça orçamentária já próximas do teto de gastos, a arrecadação adicional será usada para reduzir o déficit esperado para o ano que vem. “Espero que essa receita extra acelere a recuperação da situação fiscal do Brasil em 2018”, afirmou Oliveira, durante a sessão que analisou o relatório.

Já o relator-geral do Orçamento, deputado Cacá Leão (PP-BA), disse que os recursos poderão ser destinados a despesas não sujeitas ao teto, como gastos com a realização de eleições e com o aumento de capital de empresas estatais não dependentes do Tesouro Nacional, como Petrobras e Caixa Econômica Federal.