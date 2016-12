O governo da China voltou a afirmar nesta sexta-feira que o comércio com os Estados Unidos deve ser benéfico para os dois lados, e não resultar em confrontação. A declaração agora foi feita pelo Ministério do Comércio, durante entrevista coletiva, após o Ministério das Relações Exteriores fazer na quinta-feira comentário na mesma linha.

“Nós desejamos trabalhar com o governo dos EUA e continuar a impulsionar ativamente o comércio bilateral, beneficiando os dois países e seus povos”, afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio, Shen Danyang. Segundo ele, houve um pequeno recuo no comércio bilateral, mas é prematuro prever que haverá mais declínio.

A declaração veio após o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomear um cético em relação ao comércio com a China para monitorar a política comercial e industrial norte-americana em seu governo. Trump assumiu uma postura dura sobre o comércio com a China durante a campanha eleitoral, ameaçando declarar que Pequim manipula sua moeda e também impor tarifas punitivas contra o país. Fonte: Dow Jones Newswires.