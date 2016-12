China defende redução da capacidade produtiva em setores saturados da economia

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmou que apenas com a redução da capacidade desatualizada a China pode atingir uma transformação e a atualização de sua economia. A declaração consta de comunicado do site do governo. “De nenhuma maneira podemos permitir que a capacidade desatualizada pressione nossa capacidade avançada”, afirmou o premiê, segundo o site do Conselho Estatal, o gabinete chinês.

As autoridades do comando do país anunciaram nesta segunda-feira que duas siderúrgicas, localizadas em Hebei e em Jiangsu, serão punidas por desrespeitar as regras de capacidade, enquanto dois vice-governadores provinciais serão responsabilizados.

O governo de Pequim tem enfatizado repetidamente a importância de reduzir a capacidade produtiva em setores muito saturados, especialmente aço e carvão, enquanto avança com reformas do lado da oferta. Fonte: Dow Jones Newswires.