Chile e China assinam acordo que aprofunda tratado bilateral de livre comércio

“Com o Protocolo de Aprofundamento firmado hoje, incorporamos a economia digital e de serviços ao acordo bilateral. Um Chile melhor emerge integrado à região da Ásia e do Pacífico”, escreveu Bachelet no Twitter.

Os presidentes da China, Xi Jinping, e do Chile, Michelle Bachelet, assinaram neste sábado um acordo que aprofunda o tratado de livre comércio que os países mantêm desde 2006.

De acordo com o governo chileno, a China é o principal parceiro comercial do Chile. Em 2016, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de US$ 31,5 bilhões, aumento de 2,1% ante 2015. (Mateus Fagundes – mateus.fagundes@estadao.com)