CEF recebe conta da CPFL no caixa

Apesar da mudança, os bancos Caixa Econômica Federal, Sicredi e Bacoob mantiveram os convênios com a CPFL e recebem qualquer valor em dinheiro diretamente nos caixas mas, para quem deseja evitar filas e até mesmo o risco de não conseguir pagar seu boleto, de acordo com a assessoria da Caixa, as casas lotéricas de todo o Estado podem receber as contas da companhia em dinheiro no valor de até R$ 2 mil, limite este que serve inclusive para o pagamento de outros boletos.

Desde o mês de abril de 2016, a maioria dos bancos deixou de receber contas da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) em dinheiro por meio do atendimento presencial, o que dificultou o pagamento para muitos dos consumidores, que passaram a ter de buscar outras opções para poderem ficar em dia com a empresa, como por exemplo as casas lotéricas.

Foto: Arquivo/O Liberal

Além dos bancos citados e das casas lotéricas, a CPFL, por meio de nota, reforçou que oferece aos consumidores opções de pontos de recebimento próximos ao endereço da conta, que vêm descritas no rodapé dos boletos que emite.

Na última semana, a reportagem percorreu alguns pontos de recebimento em Americana e apurou que no caso dos Correios, os valores estipulados pela própria empresa para pagamentos de boletos é de R$ 700. No entanto, em um açougue no Mercado Municipal, no Centro, os atendentes informaram que não existe um limite para a operação, apesar de não ser comum o pagamento de altas quantias em dinheiro naquele local.

Em um terceiro ponto supostamente cadastrado pela CPFL, uma imobiliária no bairro Santa Catarina, uma funcionária afirmou que o local nunca recebeu valores e nem mesmo fez algum acordo com a empresa, o que vem gerando transtornos em função de pessoas que procuram o estabelecimento diariamente para pagar contas de energia.

A CPFL esclareceu também que, em relação ao pagamento por meio de débito automático, autoatendimento, internet banking e até mesmo por telefone, manteve os convênios com as instituições financeiras Banco do Brasil, Banco Santander, Bradesco, Itaú, Mercantil, HSBC, Safra, Citibank e Tribanco, além das três já citadas.



AVISO. O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana foi consultado e informou que, no caso dos bancos que não recebem as contas da CPFL, uma determinação os obriga a manter visível um aviso sobre a situação, a fim de evitar que consumidores peguem filas e descubram somente no caixa que não podem quitar seu boleto.

Na mesma ronda, a reportagem apurou que agências de quatro instituições bancárias diferentes, todas localizadas na Avenida Cillos, no bairro Jardim São Paulo, possuem avisos conforme preconizam as regras em seu setor de autoatendimento ou ainda no saguão de entrada da agência.