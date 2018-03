Câmbio para fim de 2018 segue em R$ 3,30, aponta Focus

O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 19, pelo Banco Central (BC), mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2018 seguiu em R$ 3,30 pela sétima semana consecutiva. O câmbio médio de 2018 permaneceu em R$ 3,28 ante os mesmos R$ 3,28 de um mês atrás, aponta o levantamento do BC.

No caso de 2019, a projeção dos especialistas do mercado financeiro para o câmbio no fim do ano continuou em R$ 3,39 -, também a mesma registrada quatro semanas atrás. Já a expectativa para o câmbio médio segue em R$ 3,34 há quatro semanas.