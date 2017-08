Câmara deve iniciar votação de destaques da MP da TLP no fim da manhã

Com poucos deputados ainda na Câmara, a votação dos destaques restantes à Medida Provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve começar somente no final da manhã destas quarta-feira, 30.

Às 10h16, havia 81 deputados na Casa e apenas nove na sessão. Neste momento, está ocorrendo uma sessão solene, que deve durar até a chegada de parlamentares para a votação.

LEIA TAMBÉM: Queremos encerrar ciclo de reformas até o final do ano, diz Meirelles

A ideia inicial do presidente da Câmara em exercício, deputado André Fufuca (PP-MA), era concluir a análise dos três destaques ao texto que restam ainda na terça, mas o prolongamento da análise dos vetos presidenciais pelo Congresso e a necessidade de se votar a alteração das metas fiscais na Comissão Mista de Orçamento adiaram a votação da TLP.