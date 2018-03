Câmara desiste de votar nesta terça-feira urgência para reoneração

Sem acordo, a Câmara dos Deputados não votará na sessão desta noite de terça-feira, 20, o requerimento de urgência para o projeto que acaba com a desoneração da folha de pagamento. Segundo o relator Orlando Silva (PCdoB-SP), haverá tentativa de votação da proposta na sessão desta quarta-feira, 21.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que votará nesta noite apenas projetos onde haja consenso entre as bancadas. Na quarta-feira, Maia deve incluir na pauta o projeto que regulamenta o lobby no País e o que aumenta as penas para o crime falsificação de produtos.

A Câmara vota esta noite um projeto que institui a obrigatoriedade de escolas públicas e privadas voltadas ao ensino fundamental ou recreação infantil a capacitarem professores e seu corpo funcional em noções básicas de primeiros socorros.