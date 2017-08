Câmara aprova em votação simbólica o texto-base da MP que cria a TLP

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quinta-feira, 24, por votação simbólica, o texto-base da Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo, a partir de 2018, para empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os deputados passaram a analisar, em seguida, destaques que podem alterar o texto. A previsão do presidente da Câmara é que essa fase da votação termine apenas na terça-feira que vem.

O Banco Central e o Ministério da Fazenda defendem a TLP, que substituiria a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos contratos fechados com o BNDES a partir de 2018. Ela é vista pelo governo como uma ferramenta para reduzir subsídios do Tesouro ao banco de fomento. Além disso, ela estaria mais próxima dos parâmetros de mercado e contribuiria para a política monetária. Com a TLP, a eficácia da Selic, a taxa básica de juros, também aumentaria no controle da inflação.

Na indústria e dentro do próprio BNDES, porém, a TLP é vista como um risco à sustentação do banco de fomento e aos investimentos de longo prazo no Brasil. A possibilidade de a TLP ser mais alta que a Selic – algo que hoje não ocorre com a TJLP – é citada como um fator de desestímulo aos investimentos.