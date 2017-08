Câmara aprova de forma simbólica fim de discussão sobre metas

A Câmara dos Deputados aprovou de forma simbólica o requerimento para encerrar a discussão sobre a proposta que altera as metas fiscais de 2017 e 2018. Após a proclamação do resultado pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), a oposição pediu a reversão porque não houve tempo para o encaminhamento desta votação. Eunício negou o pedido.

O fim da discussão – para que se proceda à votação – ainda precisa ser referendado pelo Senado. Houve pedido de verificação, e essa votação está sendo feita de forma nominal. Partidos da base aliada do governo encaminharam pelo encerramento dos debates. O resultado ainda não foi anunciado.

