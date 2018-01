Caixa recua e diz que conselho não se manifestou sobre troca de vices

A Caixa recuou e afirmou que o Conselho de Administração do banco não se manifestou sobre atuação da Procuradoria da República em Brasília que, em dezembro, recomendou a troca de todos os vices da instituição financeira. Anteriormente, no início da tarde desta segunda-feira, 8, o banco havia declarado que o colegiado foi favorável à manutenção dos executivos.

“A Caixa esclarece que seu atual Conselho de Administração não se manifestou sobre o afastamento dos atuais vice-presidentes do banco por ausência de competência para tanto, nos termos do Estatuto em vigor. Com aprovação do novo Estatuto da Caixa, em Assembleia Geral, e sendo atribuída a referida competência ao Conselho de Administração, o tema será devidamente analisado”, afirmou, às 19h01, em novo comunicado.

Em 15 de dezembro a Procuradoria deu prazo de 45 dias para que a Caixa trocasse os vices. O Ministério Público Federal ainda deu um mês para que a instituição financeira adotasse novos meios de fiscalizar as atividades de gestores e funcionários e dois meses para aprovar o novo estatuto. Nesta segunda-feira, 8, o banco comunicou aos procuradores que não irá destituir os atuais ocupantes dos cargos.