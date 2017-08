Caixa: dividendos do FGTS serão pagos a trabalhadores com saldo no fim de 2016

O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, afirmou que a distribuição de dividendos será feita a todos os trabalhadores que tiverem direito, ou seja, com saldo na conta do fundo ao término de 2016. Os recursos, que serão distribuídos à população pela primeira vez, correspondem ao resultado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no ano de 2016 e serão proporcionais ao valor existente em cada conta.

“A distribuição de dividendos do FGTS está prevista na mesma medida provisória que liberava o pagamento do fundo das contas inativas. O resultado do fundo ainda não foi fechado. Estamos finalizando os detalhes e as regras serão anunciadas na próxima quinta-feira”, explicou Occhi, em conversa com a imprensa, ao participar de evento em São Paulo.

De acordo com o executivo, a Caixa terá de fazer o pagamento dos dividendos até 31 de agosto. As pessoas que tiverem contas inativas, conforme ele, poderão sacar os recursos. No entanto, quem for adquirir um imóvel e se enquadra nos requisitos exigidos também terá a possibilidade de abater esse valor no financiamento.