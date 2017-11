Caixa abre linha crédito de R$ 500 mi para varejo

A Caixa fechou ontem uma parceria com a Associação de Lojistas de Shoppings (Alshop) para oferecer uma linha de crédito de R$ 500 milhões com condições diferenciadas para os lojistas ligados à entidade. Os recursos, disponíveis a partir de hoje nas agências do banco, serão destinados a capital de giro e a investimentos de pequenos e microempresários, que são a maioria dos lojistas de shoppings. Recente pesquisa da Serasa Experian revelou que há no País 4,8 milhões pequenas e microempresas inadimplentes.

“Num primeiro momento serão ofertados R$ 500 milhões”, diz o gerente nacional de estratégia de cientes da Caixa, Daniel José Ferraz dos Santos. Segundo ele, o momento é oportuno para oferecer essa linha de crédito porque os lojistas estão às vésperas do pagamento do 13.º salário do funcionários, numa fase em que o varejo ainda dá sinais de recuperação. Os juros cobrados nos empréstimos destinados a capital de giro são de 0,83% ao mês, ante uma média de 2% do mercado. Os prazos são mais longos: 60 meses, ante 24 meses.

“O convênio vai facilitar o acesso dos lojistas aos recursos”, destaca o diretor de internacionalização e franquias da Alshop, Ricardo Camargo. Ele conta que a Alshop negocia linhas de crédito semelhantes com o Santander e o Bradesco. A entidade reúne 54 mil lojistas.