Caetano: nova versão evita outra reforma da Previdência no próximo governo

O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse nesta quinta-feira, 23, que, mesmo com as mudanças que reduziram a economia da proposta de emenda constitucional, o próximo governo não terá que voltar a negociar alterações nas regras das aposentadorias se a versão da reforma da Previdência apresentada na quarta-feira, 22, for aprovada.

Pouco antes de entrar em uma reunião com representantes do Centro de Liderança Pública na zona sul da capital paulista, Caetano ressaltou que as mudanças negociadas no texto foram feitas para beneficiar a população de baixa renda. Citou como exemplo a retirada, do bojo da reforma previdenciária, da aposentaria rural e do benefício de prestação continuada, que atende idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Aproveitou também para criticar a pressão de deputados aliados por novas mudanças no texto, como a redução na idade mínima de aposentadoria para 60 anos, no caso dos homens, e 58 anos, para as mulheres – ao invés de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) da proposta encaminhada.