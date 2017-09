Cade mantém decisão da Superintendência e aprova compra da CSA pela Ternium

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) manteve decisão da Superintendência Geral e aprovou a compra da participação da Thyssenkrupp na Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) pelo grupo Ternium. A operação já havia sido aprovada pela Superintendência do Cade sem restrições no início de agosto.

Isso encerraria o processo no conselho, mas a concorrente CSN recorreu ao tribunal do Cade contra a decisão da superintendência, alegando que poderia gerar graves riscos à concorrência.

LEIA TAMBÉM: Fazenda altera previsão de déficit de 2019 de R$ 65 bi para R$ 139 bi

O relator, conselheiro Alexandre Cardoso, entendeu que não são necessárias restrições à operação por não haver concentração excessiva nos mercados analisados e manteve o entendimento da superintendência. Foi acompanhado pelos outros cinco conselheiros e pelo presidente do Cade, Alexandre Barreto.