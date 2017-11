Cade inicia julgamento de processo contra Fiat, Ford e Volkswagen

O Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade) começou nesta tarde de quarta-feira, 22, a julgar processo em que a Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Anfape) acusa as montadoras Fiat, Ford e Volkswagen de conduta anticompetitiva. A reclamação é que as montadoras impedem fabricantes independentes de produzirem peças externas para reposição, como para-choques, lataria, faróis e retrovisores.

As montadoras alegam que as chamadas peças aparentes estão sob registro de propriedade industrial por terem design diferenciado para cada modelo, mas as fabricantes independentes afirmam que o registro só vale para os artigos utilizados na fabricação, não para os produtos de reposição. No processo, que se arrasta há dez anos no Cade, tanto o Ministério Público Federal quanto a Superintendência-Geral do conselho deram pareceres pedindo a condenação das três montadoras.

No início do julgamento, o advogado da Anfape, Leonardo Ribas, disse que o mercado de peças de reposição já existe antes mesmo de muitas montadoras se instalarem no Brasil. “A luta não é exatamente pela condenação das montadoras, é para que a gente continue existindo. Essas três montadoras têm uma representação de mercado que, sem elas, não conseguimos sobreviver”, afirmou.