Cade faz acordo para encerrar investigação de cartel em postos em MG

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) fechou acordo nesta quarta-feira, 6, com o Sindicato de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) para encerrar investigação de cartel em postos de combustíveis no Estado. O acordo prevê o pagamento de R$ 725 mil. O sindicato se comprometeu ainda a adotar medidas para impedir novas combinações de preço.

O Minaspetro terá, entre outros pontos, de criar normas para impedir a troca de informações sensíveis entre funcionários e diretores e abrir uma ouvidoria externa independente que possa receber denúncias da população e da sociedade de eventuais falhas da instituição e dos filiados.

“A dinâmica da economia brasileira não abre mais espaço para práticas anticoncorrenciais. Esse é o recado do acordo celebrado hoje”, afirmou o presidente do Minaspetro, Carlos Eduardo Mendes Guimarães Junior.