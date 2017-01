Cade aprova compra da Natural One por fundo da Gávea Investimentos

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de parte da Natural One pelo fundo de investimento GIF V, gerido pela Gávea Investimentos. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 9.

A Natural One atua no segmentos de bebidas alcoólicas, sucos de frutas e chás prontos e pertence ao empresário Ricardo Ermírio de Moraes. Na operação, o fundo de investimentos adquiriu participação minoritária no capital social e votante da Natural One e passará a deter 49,9% do capital da empresa.

Eletromidia

Também foi aprovada pelo conselho a aquisição, pela Eletromidia, de ações da TV Minuto, de propriedade da Band Rio. Com a operação, a Eletromidia passará a deter 30% das ações ordinárias do capital social total e votante da TV Minuto, que atua com publicidade no Metrô de São Paulo.