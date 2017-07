Brasil será 5º país a fabricar aeronave

A Airship adquiriu tecnologia de empresas americanas para desenvolver o dirigível brasileiro. “Compramos e aperfeiçoamos, por isso há empresas do Canadá e do Alaska (EUA) querendo fazer parcerias conosco”, diz Paulo Caleffi. O grupo ainda não definiu preços de comercialização das aeronaves, mas, segundo o executivo, a de maior porte será produzida a um custo de US$ 20 milhões – o que ele diz ser metade do valor gasto do exterior. Já o dirigível de menor porte tem custo estimado de produção de US$ 12 milhões. O Brasil será o quinto País a produzir dirigíveis tripulados, após EUA, Alemanha, Inglaterra e China.