Brasil precisa superar ‘incompetência’ para reformas, diz presidente do BNDES

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, afirmou nesta quarta-feira, 9, que o Brasil precisa superar sua “incompetência” para realizar as reformas consideradas necessárias ao equilíbrio das contas públicas e à retomada do crescimento da economia. Ele discursou no Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), no Rio.

“Tempo esgotado para a nossa incompetência para fazer as reformas tributária e da Previdência, mal uma reforma trabalhista e, principalmente, tempo esgotado para a nossa incapacidade de fazer o custo do sistema da máquina pública caber no PIB dos brasileiros. Precisamos assumir o que não fazemos certo e partir para o conserto. Espero que o Brasil sobre para nós. O Brasil é melhor do que as nossas neuroses coletivas. O Brasil precisa levantar-se”.

LEIA TAMBÉM: Meirelles confirma que terá aumento de PIS/Cofins

Ele fez uma exortação à união de esforços para o crescimento do País. “Precisamos enfrentar os resultados dessa recessão, que já passou, não tenha dúvida. Mas (o Brasil) sai (da crise) para o quê, se não é para abrir mercados?”, disse, ao falar de investimentos com vistas ao aumento das exportações.