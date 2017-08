Brasil não terá mais números negativos de emprego até novembro, diz ministro

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, prevê que o mercado de trabalho criará novos postos de trabalho pelo resto do ano até o mês de novembro. A previsão foi feita durante a comemoração da criação de 35.900 empregos no mês passado. “Com certeza, em agosto teremos números melhores que julho. O Brasil não terá mais números negativos até novembro. Os dados vão melhorar mês a mês”, disse em entrevista coletiva, sem citar um número esperado para o ano.

Ao lado do ministro, o coordenador-geral de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mario Magalhães, comentou que os dados de julho indicaram consolidação do processo de recuperação do emprego. “A partir de agora, a tendência é manter essa trajetória”, disse.

LEIA TAMBÉM: Governo Trump avalia ampliar extração de petróleo do Alasca

O técnico reconheceu que o cenário “não é implacável” – especialmente diante do quadro macroeconômico ainda instável, mas explicou que a geração de empregos está cada vez mais disseminada entre os setores. Após a reação do segmento agrícola no início do ano pela safra e a melhora do comércio por questões sazonais, há sinais mais fortes de melhora nos serviços e, agora, na indústria. “O cenário daqui para frente é positivo. Não falaria isso em julho de 2015 jamais”, disse Magalhães.