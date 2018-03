Brasil está isento de tarifas sobre aço e alumínio durante negociações

Brasil, Argentina, Austrália, Coreia do Sul e União Europeia não terão as exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos taxadas a partir de amanhã, quando entra em vigor um conjunto de tarifas anunciado pelo governo americano há duas semanas.

De acordo com o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, o presidente Donald Trump decidiu “pausar” a cobrança sobre países que estão em negociação com Washington, o que inclui, ainda, o Canadá e o México.

Ontem, o embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral, já havia informado o governo brasileiro de que as tarifas serão bloqueadas enquanto as conversas não sejam concluídas.

Em audiência no Comitê de Finanças do Senado, Lighthizer disse ainda não acreditar que Trump queira iniciar uma guerra comercial.

Com a suspensão das tarifas para esses países, Washington sugere que o alvo principal das taxas é a China e o déficit comercial que os EUA têm com o país. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)