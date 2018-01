BR-116 e BR-448 passam por manutenção no Rio Grande do Sul, informa Dnit

As rodovias BR-116 e BR-448 em trechos que cortam o Rio Grande do Sul passarão por manutenção entre esta segunda-feira, 15, e sábado, dia 20, informou em nota a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Sul (Dnit-RS).

Conforme a entidade, os trabalhos serão executados entre as 8h30 e 16h30 nos seguintes trechos: na BR-116/RS, do km 234 ao km 244, tanto no sentido capital-interior quanto interior-litoral. Já na BR-448/RS, do km 0 ao km 10, também nos dois sentidos (capital-interior e interior-capital).

O Dnit informa que as atividades implicam atenção redobrada dos usuários das rodovias por causa dos trabalhadores em pista fazendo a manutenção das vias. “As equipes percorrerão os trechos realizando operações de tapa buraco e serviços emergenciais. Em caso de chuva as atividades poderão ser suspensas”, finalizou.