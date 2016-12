A Bovespa encerrou o pregão desta terça-feira, 20, em alta, impulsionada pelo setor financeiro. As ações da Cielo e dos bancos avançaram com declarações do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, sobre medidas para o setor de crédito. Segundo operadores, na realidade, a reação positiva reflete mais o que não foi anunciado: a redução do prazo de pagamento das vendas aos lojistas, de 30 dias para dois dias, conforme era esperado pelas empresas do segmento.

O índice à vista terminou o pregão com valorização de 0,83%, aos 57.582,89 pontos, em linha com as pares internacionais. Liderando os ganhos do Ibovespa, as ações ON da Cielo avançaram 4,98%, levando junto Itaú Unibanco PN (+2,55%), Bradesco PN (+2,16%), Banco do Brasil ON (+1,63%) e Santander units (+1,25%).

“A principal novidade sobre o setor financeiro é o que não foi anunciado pelo Banco Central. Havia um temor sobre a chance de uma redução brusca do prazo de pagamento das vendas das empresas de cartão aos lojistas e o fato de o Ilan não ter mencionado nada nesse sentido acabou trazendo alívio para essas empresas, o que respinga nos bancos”, explicou um operador de renda variável.

Voltando às blue chips, as ações da Petrobras limitaram os ganhos do Ibovespa e terminaram em queda de 0,18% (ON) e 0,07% (PN), a despeito da valorização dos contratos futuros de petróleo negociados em Londres e em Nova York. Já os papéis da Vale avançaram 2,03% (ON) e 1,54% (PNA), recuperando parte das fortes perdas da véspera.