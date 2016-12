A Bovespa abriu os negócios nesta sexta-feira, 23, com recuperação após a queda de quinta-feira, 22, e sobe nas primeiras horas desta manhã guiada por valorização das ações de maior peso, mas também por papeis favorecidos por notícias corporativas.

Às 10h26, o Ibovespa marcava alta de 0,54%, aos 57.566,43 pontos, após atingir máxima aos 57.625 pontos até o momento. As ações da ON da Vale sobem pouco em dia de minério em alta na China. Já os papéis da Petrobras sobem firme, mesmo com o barril de petróleo em queda no mercado internacional. Os agentes destacam a informação do recebimento ontem de US$ 5 bilhões referentes ao financiamento contratado junto China Development Bank (CDB).

Os papéis da Hypermarcas lideram os ganhos na bolsa neste momento, com alta de 3,55%, após a empresa confirmar a venda de seu negócio de produtos descartáveis para a Ontex Group NV por R$ 1 bilhão. A operação foi antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo. O valor será pago em dinheiro na data do fechamento da Transação, esperado para ocorrer no primeiro trimestre de 2017.