A Bovespa segue renovando mínimas na manhã desta quinta-feira, 22, afetada pelo aumento da aversão a risco no exterior em meio à sinalizações de que o banco italiano Monte dei Paschi seja nacionalizado por não ter como se capitalizar e honrar compromissos de curto prazo. Ao mesmo tempo, internamente o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) mostrou uma revisão para baixo do PIB do próximo ano.

Às 10h38, o Ibovespa operava em queda de 0,62% os 57.287 pontos, perto da mínima de 57.267 atingida nesta manhã. A baixa é generalizada entre as ações de maior peso no índice, com destaque para os papéis da Vale, que caem mais de 3%. Na Europa, as ações do setor de mineração também recuam em meio à queda do preço do minério. As ações da Petrobras se desvalorizam em dia de petróleo em baixa.

Pablo Stipanicic Spyer, diretor de operações Mirae Asset, destaca a revisão do PIB pelo BC no RTI, que passou para +0,8% em 2017. No relatório anterior, a projeção era de alta de 1,3%. A projeção é inferior a que foi usada na elaboração do Orçamento do ano que vem, de alta de 1%. “Estamos vendo revisões sucessivas que podem acabar levando a um sinal negativo para o ano que vem”, afirmou.

Também está no radar dos investidores as propostas que alteram as relações do mercado de trabalho, incluindo jornada, e permitem saque do FGTS. O presidente Michel Temer está reunido neste momento com o ministro da Fazenda Michel Temer em café da manhã com jornalistas. Ele deve encontrar representantes das centrais sindicais hoje.